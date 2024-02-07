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ABD'li senatörden F-16 satışını sabote çabası! Diplomatik kaynaklar: Muhatabımız ABD yönetimidir

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Giriş: 07.02.2024 18:21
ABD'li Senatör Rand Paul'den'in Türkiye'nin ABD'den F 16 temini ve modernizasyonundaki 15 günlük sessizlik sürecini sabote girişimine yanıt geldi. Skandal girişim için diplomatik kaynaklar "16 satış süreci planlandığı şekilde sürmektedir. Bu süreçte muhatabımız ABD yönetimidir" yorumunda bulundu.
ABD’li senatörden F-16 satışını sabote çabası!
ABD'li senatörden F-16 satışını sabote çabası!
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