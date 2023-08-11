11 Ağustos 2023, Cuma
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ABD'li Senatör Menendez'den Güney Kıbrıs'a ziyaret! Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Menendez'in gündemine ne var?
Türkiye karşıtı açıklamaları ile bilinen ABD'li Senatör Robert Menendez, 24 Ağustos'ta rum kesimini ziyaret edecek. Menendez Kıbrıs'ta Rum lobisinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Peki ziyarette öne çıkacak başlıklar ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.