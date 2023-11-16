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ABD’li şarkıcı Halsey’dan Gazze paylaşımı: İsrail saldırılarına sessiz kaldığım için pişmanlık duyuyorum

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Giriş: 16.11.2023 16:07
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları sanat dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Son açıklama ABD'li şarkıcı Halsey'den geldi. Dünyaca ünlü şarkıcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin uzun süredir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara yüksek meblağlarda bağışta bulunacağını duyurdu.
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ABD’li şarkıcı Halsey’dan Gazze paylaşımı
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