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ABD'li rapçi Macklemore’dan Filistin'e destek: Bu bir soykırım ve gerçeği söylemekten korkmuyorum

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 16:49
ABD'li rapçi Macklemore, İsrail karşıtı protestoya katıldı. Filistinlilere desteğini duyuran ABD'li rapçi Macklemore, "Bu bir soykırım ve gerçeği söylemekten korkmuyorum" dedi.
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