15 Nisan 2022, Cuma
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ABD’li orgeneral, PKK elebaşı Şahin ile görüştü! Göreve başladı PKK’ya koştu
Beyaz Saray, Suriye'de binlerce sivili katleden terör örgütü YPG/PKK ile ilişkilerini derinleştirmeye devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın başına getirilen Orgeneral Kurilla, göreve başlamasından 11 gün sonra teröristlerin yanına koştu. ABD'li general, "Mazlum Kobani" kod adlı terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi.