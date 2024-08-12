12 Ağustos 2024, Pazartesi
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ABD’li organizatörleriyle ABB Aynı masada! Mansur Yavaş ve Janet Sawaya bir araya geldi | Toplantının perde arkasındaki amaç neydi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ABD destekli ayaklanmalarda etkin rol oynayan Ulusal Demokratik Enstitüsü ile bir etkinlik düzenledi. Tartışmalara yol açan bu etkinliğe emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tepki gösterdi. Cem Gürdeniz, "ABD'nin karanlık geçmişi olan bir enstitüsünden büyükşehir belediyesi demokrasi konusunda medet umuyor" ifadelerini kullandı.