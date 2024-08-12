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ABD’li organizatörleriyle ABB Aynı masada! Mansur Yavaş ve Janet Sawaya bir araya geldi | Toplantının perde arkasındaki amaç neydi?

ABD’li organizatörleriyle ABB Aynı masada! Mansur Yavaş ve Janet Sawaya bir araya geldi | Toplantının perde arkasındaki amaç neydi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 14:50
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ABD destekli ayaklanmalarda etkin rol oynayan Ulusal Demokratik Enstitüsü ile bir etkinlik düzenledi. Tartışmalara yol açan bu etkinliğe emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tepki gösterdi. Cem Gürdeniz, "ABD'nin karanlık geçmişi olan bir enstitüsünden büyükşehir belediyesi demokrasi konusunda medet umuyor" ifadelerini kullandı.
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