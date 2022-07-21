ABD’li komutan teröristle görüştü! ABD’den PKK/YPG’ye skandal destek

ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ya desteğini sürdürüyor. Amerikan Centcom Komutanı, YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı harekat vardı.

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