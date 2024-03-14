ABD'li dergiden Türkiye korkusu! Washington Examiner:Türkiye Batı'nın dostu değil

Türkiye'nin uluslararası arenada attığı adımlar sonrası ABD'den skandal bir analiz geldi. Skandalın adresi daha önce de benzer provokatif yazılara yer veren Washington Examiner oldu. ABD'de yayın yapan haftalık dergi, internet sayfasında yayınladığı yazıda bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. ABD'li dergi “Türkiye Batı'nın dostu değil” başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.

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