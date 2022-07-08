08 Temmuz 2022, Cuma
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ABD’li Avukat Robert Amsterdam FETÖ’cü Enes Kanter Freedom’a çağrı: Silah tedarik şirketi ile bağlantını açıkla
ABD’li avukat Robert Amsterdam, FETÖ mensubu eski basketbolcu Enes Kanter Freedom’a gizemli silah tedarik şirketiyle bağlantısını açıklama çağrısında bulundu. Amsterdam, toplantıda, yeni kurulan Enes Kanter Freedom Vakfı’nın New York bulunan resmi kayıt adresini silah tedarikçisi Arlington Strategic Supplies and Manufacturing LLC isimli şirket ile paylaştığını açıkladı.