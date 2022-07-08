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ABD’li Avukat Robert Amsterdam FETÖ’cü Enes Kanter Freedom’a çağrı: Silah tedarik şirketi ile bağlantını açıkla

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Giriş: 08.07.2022 11:11
ABD’li avukat Robert Amsterdam, FETÖ mensubu eski basketbolcu Enes Kanter Freedom’a gizemli silah tedarik şirketiyle bağlantısını açıklama çağrısında bulundu. Amsterdam, toplantıda, yeni kurulan Enes Kanter Freedom Vakfı’nın New York bulunan resmi kayıt adresini silah tedarikçisi Arlington Strategic Supplies and Manufacturing LLC isimli şirket ile paylaştığını açıkladı.
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