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ABD'li analist Michael Doran'dan çarpıcı yorum: Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak!

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Giriş: 25.11.2022 16:35
ABD'li analist Michael Doran, kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Michael Doran, "ABD, Suriye'den çekilecek ve Türkiye, YPG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak." dedi. Doran, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ve Türkiye'nin de YPG'yi dağıtacağını söyledi.
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