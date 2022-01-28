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AB’den WhatsApp’a bilgilendirme talebi! Sözleşmeye açıklık getirilecek mi?

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Giriş: 28.01.2022 16:35
Avrupa birliği WhatsApp'a bir mektup gönderdi. Mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları kişisel veriler konusunda daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini bildirdi. WhatsApp 4 Ocak 2021'de sunulan gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin uygulamayı kullanamayacağı bildirilmişti. Sözleşme verilerin Facebook ile paylaşmayı zorunlu kılıyordu.
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AB’den WhatsApp’a bilgilendirme talebi!
AB’den WhatsApp’a bilgilendirme talebi!
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