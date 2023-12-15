15 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AB'den İsrail'e yasa dışı işgalci tepkisi! AB ve 13 ülke İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı
Avrupa Birliği ile aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 13 ülke, İsrail'i Batı Şeria'da uyguladığı baskı ve yasa dışı işgalci şiddetine karşı somut ve acil adımlar atmaya çağırdı. Filistinlilere yönelik saldırıları da kınadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.