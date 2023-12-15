AB'den İsrail'e yasa dışı işgalci tepkisi! AB ve 13 ülke İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

Avrupa Birliği ile aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 13 ülke, İsrail'i Batı Şeria'da uyguladığı baskı ve yasa dışı işgalci şiddetine karşı somut ve acil adımlar atmaya çağırdı. Filistinlilere yönelik saldırıları da kınadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.

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