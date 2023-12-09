09 Aralık 2023, Cumartesi
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AB'den İsrail'e soykırım tepkisi! Borrell: Yıkım 2. Dünya Savaşı’ndaki alman kentlerin ötesinde
Avrupa Birliği'nden İsrail'e en sert çıkış geldi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "İsrail'in saldırıları 2. Dünya Savaşı’ndaki Alman kentlerinin yok edilmesinin ötesinde" diye konuştu. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.