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AB'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'a şok!

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Giriş: 15.08.2020 17:50
Güncelleme:15.08.2020 17:50
Doğu Akdeniz'de ortam her geçen gün Yunanistan tarafında gerilmeye devam ederken, AB Dışişleri Bakanları tansiyonun yükselmesinin ardında bir toplantı gerçekleştirdi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de hakkını arayan Türkiye'nin kınanmasını isterken soğuk duş yaşadı. AB, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ın bu talebine ret yanıtı verdi.
AB'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'a şok!
AB'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'a şok!
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