AB’den 95 sayfalık Türkiye raporu: Kilit ortak, ilişkiler geliştirilmeli

Avrupa Birliği Komisyonu 2024 yılı Türkiye raporunu yayınladı. Raporda Türkiye'nin Avrupa Birliği için "kilit bir ortak" olduğuna dikkat çekildi ve ilişkinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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