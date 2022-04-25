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ABD'den Ukrayna'ya üst düzey ziyaret! Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Zelenskiy ile görüştü

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 13:29
Rusya-Ukrayna savaşında ikinci ay geride kalırken, ABD'den Kiev'e en yüksek düzeyde ziyaretler gerçekleşti. ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü. Rusya ise Washington'a nota verdi. Ukrayna'da bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son gelişmeleri aktardı.
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