ABD'den Ukrayna'ya üst düzey ziyaret! Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Zelenskiy ile görüştü

Rusya-Ukrayna savaşında ikinci ay geride kalırken, ABD'den Kiev'e en yüksek düzeyde ziyaretler gerçekleşti. ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü. Rusya ise Washington'a nota verdi. Ukrayna'da bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son gelişmeleri aktardı.

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