ABD’den Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardım! Zelenski kararı memnuniyetle karşıladı

Amerika Birleşik Devletleri senatosu Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a toplam değeri 95,3 milyar dolar olan yardım paketini onayladı. Yardımların yürürlüğe girmesi için temsilciler meclisinde de onay gerekiyor. Kararı memnuniyetle karşılayan Zelenski ise Ukrayna’ya 60 milyar dolarlık destek paketi için Senato’ya şükranlarını sundu.

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