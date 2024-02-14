14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD’den Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardım! Zelenski kararı memnuniyetle karşıladı

ABD’den Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardım! Zelenski kararı memnuniyetle karşıladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2024 17:42
Amerika Birleşik Devletleri senatosu Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a toplam değeri 95,3 milyar dolar olan yardım paketini onayladı. Yardımların yürürlüğe girmesi için temsilciler meclisinde de onay gerekiyor. Kararı memnuniyetle karşılayan Zelenski ise Ukrayna’ya 60 milyar dolarlık destek paketi için Senato’ya şükranlarını sundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Mısır’da!
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da!
27. saatte 9 işçiye ulaşma çabası!
27. saatte 9 işçiye ulaşma çabası!
Mısır ile yeni sayfa
Mısır ile yeni sayfa
ABD’den Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardım!
ABD’den Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardım!
Eski Fransa Cumhurbaşkanına 1 yıl hapis!
Eski Fransa Cumhurbaşkanına 1 yıl hapis!
İYİ Partililer Akşener’in önünde yumruklaştı
İYİ Partililer Akşener'in önünde yumruklaştı
İsrail Lübnan’ı vurdu! Can kaybı ve yaralılar var
İsrail Lübnan'ı vurdu! Can kaybı ve yaralılar var
Erdoğan-Sisi görüşmesinden ilk görüntüler...
Erdoğan-Sisi görüşmesinden ilk görüntüler...
CHP’de yeni istifalar olacak mı?
CHP'de yeni istifalar olacak mı?
Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor!
Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor!
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Mısır’da
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da
Turgut Altınok: Ankara’ya milyonlarca turist gelecek
Turgut Altınok: Ankara'ya milyonlarca turist gelecek
Daha Fazla Video Göster