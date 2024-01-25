ABD’den Türkiye’ye F16 satışı adımı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ABD’den Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili bir adım gerçekleşti. Biden yönetimi ABD yönetimine Türkiye’ye 50 milyar dolarlık F-16 satışının onaylanması çağrısından bulunan bir mektup gönderdi. Uzman isimler konuya ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Peki Türkiye’yi nasıl bir süreç bekliyor? Yeni F16'lar Türkiye'ye gelecek mi? İşte detaylar…

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