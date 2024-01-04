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ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına dair açıklama!

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 10:33
İsveç'in NATO’ya katılımına ilişkin TBMM’den gelen ön onay sonrası, gözler f-16 uçaklarının satış sürecine çevrilmiş durumda. Günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, satışın gerçekleşmesi için Kongre’deki pürüzlerin giderilmesi gerektiğini söyledi.
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ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına dair açıklama!
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına dair açıklama!
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