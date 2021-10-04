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ABD’den terör örgütüne zırhlı araç sevkiyatı

A Haber
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Giriş: 04.10.2021 12:30
ABD, PKK'ya zırhlı araç sevkiyatı yaptı. Terör örgütü PKK/YPG, ABD'den aldığı Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Tamamen bu NATO müttefiki Türkiye'ye ABD eliyle tehdit teşkil etmektir." ifadelerini kullandı.
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ABD’den terör örgütüne zırhlı araç sevkiyatı
ABD’den terör örgütüne zırhlı araç sevkiyatı
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