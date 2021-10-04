04 Ekim 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD’den terör örgütüne zırhlı araç sevkiyatı
ABD, PKK'ya zırhlı araç sevkiyatı yaptı. Terör örgütü PKK/YPG, ABD'den aldığı Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Tamamen bu NATO müttefiki Türkiye'ye ABD eliyle tehdit teşkil etmektir." ifadelerini kullandı.