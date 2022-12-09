09 Aralık 2022, Cuma
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ABD'den terör örgütü PKK'ya fon kesintisi! Tayvan'a 10 milyar dolarlık askeri yardım
ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren ve Temsilciler Meclisinde kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında, PKK/YPG'nin de faydalanacağı DEAŞ ile mücadele fonunun Irak kısmından 35 milyon 811 bin dolar, Suriye kısmından ise 18 milyon 368 bin dolar kesinti yapıldığı görüldü.