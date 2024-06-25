25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

ABD'den Suriye'deki üssüne takviye güç! YPG işgalinde bulunan bölgedeki üsse 40 araçlık konvoy gönderildi

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2024 15:15
ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üssüne 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı. Ayrıntılar Hatay'da bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’den terör üssüne takviye güç!
ABD'den terör üssüne takviye güç!
7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik temas
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik temas
Kentsel dönüşümde yeni dönem!
Kentsel dönüşümde yeni dönem!
Google Meclis’e neden formül getirmedi?
Google Meclis’e neden formül getirmedi?
Google’ın tutumuna tepki: Türkiye’ye karşı...
Google'ın tutumuna tepki: Türkiye'ye karşı...
Temmuz zammı ile hangi ücretler değişecek?
Temmuz zammı ile hangi ücretler değişecek?
A Haber terörün vurduğu Dağıstan’da!
A Haber terörün vurduğu Dağıstan'da!
Dijital Telif Komisyonu’ndan Google’a çarpıcı sorular!
Dijital Telif Komisyonu'ndan Google'a çarpıcı sorular!
Erzin’e acil durum hastanesi!
Erzin'e acil durum hastanesi!
Adım adım 3. Dünya Savaşı’na gidiş!
Adım adım 3. Dünya Savaşı’na gidiş!
Google Dijital Telif Yasası için Meclis’te!
Google Dijital Telif Yasası için Meclis'te!
Daha Fazla Video Göster