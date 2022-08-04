04 Ağustos 2022, Perşembe
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ABD'den PKK'ya: TSK geliyor Kandil'i boşalt
ABD'nin, 18 Nisan'da başlayan Pençe-Kilit Operasyonu'ndan hemen önce terör örgütü PKK'ya mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Kandil'in boşaltılmasını isteyen ABD, örgüt karargahının da Suriye'nin kuzeyine taşınmasını istedi. Washington'un, TSK'nın Kandil'e kadar ilerleyeceğini hesaplayıp, elebaşlarını korumak istediği belirtiliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.