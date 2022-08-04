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ABD'den PKK'ya: TSK geliyor Kandil'i boşalt

A Haber
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Giriş: 04.08.2022 10:32
ABD'nin, 18 Nisan'da başlayan Pençe-Kilit Operasyonu'ndan hemen önce terör örgütü PKK'ya mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Kandil'in boşaltılmasını isteyen ABD, örgüt karargahının da Suriye'nin kuzeyine taşınmasını istedi. Washington'un, TSK'nın Kandil'e kadar ilerleyeceğini hesaplayıp, elebaşlarını korumak istediği belirtiliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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