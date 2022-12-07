07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD'den PKK'ya havacılık eğitimi! Teröristler sızmak için kullandıkları paramotorları üretiyor

ABD'den PKK'ya havacılık eğitimi! Teröristler sızmak için kullandıkları paramotorları üretiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2022 13:20
Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'lı teröristlere havacılık eğitimi verdiği ortaya çıktı. Ayrıntıları Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’den PKK’ya havacılık eğitimi
ABD'den PKK'ya havacılık eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı İHA’lar tespit etti diye duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı "İHA'lar tespit etti" diye duyurdu
Bu bir darbe hazırlığıdır
"Bu bir darbe hazırlığıdır"
ABD’nin F16 kararı! Flaş açıklama
ABD'nin F16 kararı! Flaş açıklama
İşte Türkiye’nin 2 ana hedefi!
İşte Türkiye'nin 2 ana hedefi!
Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar!
Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar!
Afrika kültürü Külliye’ye taşındı!
Afrika kültürü Külliye’ye taşındı!
Acemoğlu’nun sözleri CHP’yi karıştırdı
Acemoğlu’nun sözleri CHP’yi karıştırdı
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
Putin’in Suriye temsilcisi Türkiye’ye geliyor
Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor
Kılıçdaroğlu’nun vizyonu şaştı!
Kılıçdaroğlu'nun vizyonu şaştı!
Suriye’ye 5. olası harekat ne zaman?
Suriye'ye 5. olası harekat ne zaman?
Daha Fazla Video Göster