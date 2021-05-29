ABD’den PKK’ya dev fon! Pentagon PKK için 522 milyon dolar bütçe ayırdı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ ile mücadele adı altında YPG/PKK terör örgütü ile işbirliği için 522 milyon dolar fon talep etti. Amerika'nın terör örgütleriyle olan birlikteliğini A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN