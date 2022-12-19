ABD’den PKK/PYD’ye sualtı eğitimi

Amerika Birleşik Devletleri daha önce helikopterle indirme tatbikatları yaptırdığı PKK'lı teröristlere bu kez dalgıçlık eğitimi verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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