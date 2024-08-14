14 Ağustos 2024, Çarşamba
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ABD’den katliama yeni destek! İsrail - İran gerilimi nereye gider?
Gözler yarınki ateşkes müzakerelerine çevrilmişken, ABD Başkanı Biden'dan "ateşkes zor" açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Blinken da Orta Doğu turunu erteledi. AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ve DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.