20 Ekim 2023, Cuma
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ABD’den katil İsrail’e destek! ABD Başkanı Joe Biden: Görülmemiş destek talep edilecek | İşte ulusa sesleniş konuşması
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yaptı. Biden konuşmasında İsrail'in Gazze'de Müslüman soykırımı yapması için görülmemiş bir desteğin verileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'i de açıkça tehdit eden ABD Başkanı "Putin demokrasiyi tehdit ediyor" dedi.