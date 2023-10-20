20 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD’den katil İsrail’e destek! ABD Başkanı Joe Biden: Görülmemiş destek talep edilecek | İşte ulusa sesleniş konuşması

ABD’den katil İsrail’e destek! ABD Başkanı Joe Biden: Görülmemiş destek talep edilecek | İşte ulusa sesleniş konuşması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2023 03:26
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yaptı. Biden konuşmasında İsrail'in Gazze'de Müslüman soykırımı yapması için görülmemiş bir desteğin verileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'i de açıkça tehdit eden ABD Başkanı "Putin demokrasiyi tehdit ediyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’den katil İsrail’e destek!
ABD’den katil İsrail’e destek!
Türkiye’nin çevresi ateş çemberi
Türkiye’nin çevresi ateş çemberi
Biden saat 3’te ne açıklayacak?
Biden saat 3’te ne açıklayacak?
Katillerin saldırısında yaralanan çocuklar
Katillerin saldırısında yaralanan çocuklar
Katil İsrail’in saldırında Hristiyanlar yaralandı
Katil İsrail’in saldırında Hristiyanlar yaralandı
ABD’nin hazırlığı hangi savaş için?
ABD’nin hazırlığı hangi savaş için?
A Haber’de yürekleri dağlayan sözler
A Haber'de yürekleri dağlayan sözler
ABD katil İsrail’e atılan füzeleri önledi
ABD katil İsrail'e atılan füzeleri önledi
İsrail bombardımanında kiliseye sığınanlar yaralandı
İsrail bombardımanında kiliseye sığınanlar yaralandı
Katil İsrail’in kara katliamı planı bu gece mi?
Katil İsrail'in kara katliamı planı bu gece mi?
Karadan katliam bu gece mi?
Karadan katliam bu gece mi?
Yeter dön artık yüzünü! Acının sombolü...
Yeter dön artık yüzünü! Acının sombolü...
Daha Fazla Video Göster