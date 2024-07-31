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ABD’den İsmail Haniye açıklaması: Suikasta dahil olmadık

ABD’den İsmail Haniye açıklaması: Suikasta dahil olmadık

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 13:53
ABD Dışişleri Bakanı "Haniye'nin ölümünde dahlimiz yok. Hayati olan ateşkes ve esirlerin bırakılması." a.ıklamasında bulundu.
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