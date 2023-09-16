ABD’den İnsan Ticareti Raporu skandal! Dışişleri: PKK’ye destek veren ABD gerçeklerle yüzleşmeli

Avrupa Parlamentosunun, Türkiye'nin tek taraflı iddialarla hedef alındığı raporu onaylamasından günler sonra, benzer bir hamle de ABD'den geldi. 2023 yılına ilişkin 'İnsan Ticareti Raporu'nu yayınlayan ABD Dışişleri, çocuk asker kullanan ülkeler listesinde Türkiye'nin de adını geçirdi. Skandala Dışişlerinden tepki gecikmedi.

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