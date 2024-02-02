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ABD’den iadesi sağlanan eserler! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 11:09
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi sağlanan tarihi eserlerin tanıtımında açıklamalarda bulundu.
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ABD’den iadesi sağlanan eserler
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