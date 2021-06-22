ABD'den Afganistan için heyet geliyor | Kabil Havalimanı güvenliğini kim sağlayacak?

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında kabil havalimanının güvenliğiyle ilgili görüşmeler başlıyor. Güvenlik Kaynakları’ndan alınan bilgiye göre, ABD’li heyet perşembe günü Türkiye’ye gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.