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ABD'den Afganistan için heyet geliyor | Kabil Havalimanı güvenliğini kim sağlayacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2021 12:28
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında kabil havalimanının güvenliğiyle ilgili görüşmeler başlıyor. Güvenlik Kaynakları’ndan alınan bilgiye göre, ABD’li heyet perşembe günü Türkiye’ye gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
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