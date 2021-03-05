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ABD'deki FETÖ ilanına karşı Türkler harekete geçti!

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Giriş: 05.03.2021 08:07
Güncelleme:05.03.2021 08:07
Son dakika haberine göre; ABD'nin dünyaca ünlü New York'taki Times Meydanı'nda, FETÖ mensubu grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen ve tepkiler karşısında kaldırılan reklama karşılık bugün dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ örgütünün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.

Yayında özellikle, FETÖ mensuplarının indirilen reklamının verildiği köşede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz anma programının 4. yılında okuduğu şiiri, İngilizce alt yazısı ile gösterildi.
3 GÜN BOYUNCA TİMES MEYDANI'NDA DOLAŞACAK
Dijital ekranlı kamyonetin 3 gün boyunca günde 8 saat Times Meydanı'nda dolaşacağı kaydedildi.

FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından, Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

FETÖ'CÜLERİN VERDİĞİ REKLAM KALDIRILMIŞTI
TASC ve Türk toplumu üyeleri, söz konusu ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.
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