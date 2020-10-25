ABD'deki başkanlık seçimini kim kazanacak? İşte son durum...

ABD'de başkanlık seçimi süreci gün geçtikçe kızışmaya devam ediyor. Peki, Donald Trump ve Joe Biden'ın kozlarını paylaşacağı başkanlık seçiminde kim önde? A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük ihtimalle seçimi kazanacağını öngördüklerini söyledi. İşte detaylar...