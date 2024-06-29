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ABD’deki başkanlık düellosunda Türkiye rüzgarı! İstanbul is The New Cool…

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 29.06.2024 09:26
ABD'de başkan adayları Biden ve Trump'ı uzun aradan sonra ilk kez karşı karşıya getiren tartışma programı milyonları ekrana kilitledi. Tansiyonun düşmek bilmediği programda sarf edilen her cümle gündeme oturdu. Reklam aralarında ise "Türkiye" rüzgarı esti. Türkiye'nin resmi seyahat sitesi "goturkiye.com"un reklamı, verilen ilk arada ekrana geldi.
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