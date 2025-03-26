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ABD’de Türk öğrenci maskeli ajanlar tarafından gözaltına alındı!

ABD'de Türk öğrenci maskeli ajanlar tarafından gözaltına alındı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 22:40
ABD'de Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Türk öğrenci Öztürk'ün daha İsrail'i eleştiren yazıları yazdığı öğrenildi.
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