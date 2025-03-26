26 Mart 2025, Çarşamba
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ABD'de Türk öğrenci maskeli ajanlar tarafından gözaltına alındı!
ABD'de Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Türk öğrenci Öztürk'ün daha İsrail'i eleştiren yazıları yazdığı öğrenildi.