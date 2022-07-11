11 Temmuz 2022, Pazartesi
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ABD’de Türk karşıtı lobiler iş başında! FETÖ yanlısı lobiden Biden’a F-16 mektubu
Beyaz Saray'ın Türkiye'ye F-16 satışı konusunda destek vermesi, Türkiye karşıtı lobileri alarma geçirdi. Biden'dan geri adım atmasını talep eden Yunan lobisinin ardından, benzer bir hamle de FETÖ destekçisi milletvekillerinden geldi. Firari FETÖ'cülerle açık ilişkisi bilinen 35 ABD'li vekil, Beyaz Saray'a gönderdiği mektupta "Türk ordusunu desteklemek hata olur" dedi.