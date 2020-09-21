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ABD’de gurur veren tablo! Türk bayrağı o binada dalgalanıyor | Turkish Heritage Vakfı Başkanı Ali Çınar'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 21.09.2020 21:29
Güncelleme:21.09.2020 21:38
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle 75 yıllık tarihinde ilk kez sanal ortamda toplanacak. Başkan Erdoğan, Brezilya ve ABD başkanlarının ardından üçüncü sırada konuşmasını yapacak. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek. Video konferans ile gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gündeme gelecek. Görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gerilim de masaya yatırılacak. Turkish Heritage Vakfı Başkanı Ali Çınar ABD’deki son durumu aktardı. Öte yandan Çınar, New York’ta Başkan Erdoğan’ın temelini attığı, gelecek yıl tamamlanacak olan ve şanlı Türk bayrağımızın asılı olduğu Türk Evi’ni A Haber’de ekranlara getirdi.





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