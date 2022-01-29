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ABD’de fiyatlar katlanarak artıyor! 1700 dolarlık ek gaz faturası

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Giriş: 29.01.2022 15:31
Koronavirüs salgınının hasta ettiği küresel tedarik zincirlerindeki kopuş, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni olumsuz etkiliyor. Tedarik zinciri krizine enerji darboğazı da eklenince Amerikan ekonomisi büyük problemler yaşıyor. Amerikalılar, giderek yükselen enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. En çok da enerji grubundaki artışlar hanehalklarını zorlamaya devam ediyor.
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