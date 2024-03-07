07 Mart 2024, Perşembe
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ABD'de Fidan-Blinken görüşmesi yarın! Washington kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak
Gözlerin çevrildiği adres Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'nin baş döndüren diplomasi trafiği başlıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın Washıngon'da bulunuyor ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın uçağı da ülkenin başkentine indi. Bakan Fidan, yarın ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban ayrıntıları aktaracak.