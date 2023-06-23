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ABD’de dolu yağışına konserde yakalandılar: 87 yaralı!

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Giriş: 23.06.2023 09:01
Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzlerce kişi konser alanında dolu yağışına yakalandı. Olayda 87 kişi yaralandı. Kolorado’da meydana gelen dolu yağışında sokak ve caddeler beyaza büründü, araçlar, evler ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
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