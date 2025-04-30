ABD’de dengeler hareketli: Ticaret savaşı, istifa iddiası ve flaş kararlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde hareketli saatler yaşanıyor. Eski Başkan Donald Trump, Çin ile süren ticaret savaşına ilişkin "Yakında anlaşabiliriz" mesajı verdi. Öte yandan Elon Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden istifa ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Rumeysa Gelgi’nin başka bir kente naklinin durdurulduğu açıklandı. ABD'deki son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz canlı yayında aktardı.

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