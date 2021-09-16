ABD'de çocuklardan katliam planı! 13 ve 14 yaşındaki öğrenciler gözaltına

14 yaşındaki Phillip Byrd ve 13 yaşındaki Connor Pruett, Florida'daki Harns Marsh Ortaokulu'na saldırı gerçekleştirmeyi planlamaktan gözaltına alındı. Genç öğrencilerin yaptığı katliam planı 1999'daki Columbine olayını akıllara getirdi. Uzman isimlerde çocukların vahşete nasıl eğilim gösterdiği konusunda uyarılarda bulundu.