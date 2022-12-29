ABD’de buzul fırtınası sürüyor! Yolda kalan araçlara müdahale edilemedi

Amerika Birleşik Devletleri’ni vuran buzul fırtınası can almaya devam ediyor. Onlarca kişinin ölümüne neden olan fırtınanın etkisini ilerleyen günlerde kaybetmesi bekleniyor. Ordu ve polis kar temizliğine çıkarken yolda kalan araçlara müdahale edilemedi.

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