ABD’de Biden-Trump rövanşı! Biden ve Trump gerekli delege sayısına ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık yarışında bir eşik daha aşıldı. Joe Biden ve Donald Trump ön seçimlerde gerekli delege sayısına ulaştı. Böylece iki isim 5 Kasım'daki seçimde yarışabilecek.

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