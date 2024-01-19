19 Ocak 2024, Cuma
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ABD’de art arda Türkiye analizi! Foreign Affairs dergisi Türkiye’yi kaleme aldı
Son dönemde dünyada artan çatışmaların bir çoğu, Türkiye'nin arabulucuğuyla çözüldü ya da azalma eğilimi gösterdi. Diplomasi arenasına dikkat çeken bir çıkış yapan Türkiye'nin başarısı, uluslararası dış politika analizcilerinin de gözünden kaçmadı. Son olarak ABD merkezli Foreign Affairs dergisi, "Çin'i ve Rusya'yı bırakın Türkiye'ye bakın" mesajını veren bir makale yayımladı.