13 Aralık 2021, Pazartesi
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ABD Yunanistan'ı garnizona dönüştürdü! Canlı yayında açık açık uyardı: Bu silahlar kafanızda patlar!
Son dakika haberi... ABD müttefiklerinin Ege adalarını silah deposuna dönüştürmesi ne anlama geliyor? Dedeağaç'taki yığınak Yunanistan için de tehdit değil mi? Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.