ABD yine Husileri hedef aldı! 10 İHA ve bir kontrol merkezine saldırı düzenlendi

Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor. ABD ordusu bir kez daha Yemen'deki İran destekli Husilere ait 10 insansız hava aracına ve kontrol merkezine saldırı düzenlediğini duyurdu. Son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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