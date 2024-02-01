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ABD yine Husileri hedef aldı! 10 İHA ve bir kontrol merkezine saldırı düzenlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 16:37
Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor. ABD ordusu bir kez daha Yemen'deki İran destekli Husilere ait 10 insansız hava aracına ve kontrol merkezine saldırı düzenlediğini duyurdu. Son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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