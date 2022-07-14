14 Temmuz 2022, Perşembe
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ABD ve Yunan savaş jetleri Ege Denizi'ndeki Girit ve Mora adaları üstünde tatbikat yaptı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını savunmasını iftiralarla şikayet eden Yunanistan, ABD ile ortak tatbikat düzenledi. Ege'deki Mora ve Girit adaları üstündeki tatbikatta, ABD'den 10 adet beşinci nesil savaş uçağı F-35 ve 14 adet F-15 yer aldı.