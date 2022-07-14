ABD ve Yunan savaş jetleri Ege Denizi'ndeki Girit ve Mora adaları üstünde tatbikat yaptı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını savunmasını iftiralarla şikayet eden Yunanistan, ABD ile ortak tatbikat düzenledi. Ege'deki Mora ve Girit adaları üstündeki tatbikatta, ABD'den 10 adet beşinci nesil savaş uçağı F-35 ve 14 adet F-15 yer aldı.