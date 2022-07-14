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ABD ve Yunan savaş jetleri Ege Denizi'ndeki Girit ve Mora adaları üstünde tatbikat yaptı

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Giriş: 14.07.2022 10:54
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını savunmasını iftiralarla şikayet eden Yunanistan, ABD ile ortak tatbikat düzenledi. Ege'deki Mora ve Girit adaları üstündeki tatbikatta, ABD'den 10 adet beşinci nesil savaş uçağı F-35 ve 14 adet F-15 yer aldı.
ABD ve Yunan savaş jetleri Ege Denizindeki Girit ve Mora adaları üstünde tatbikat yaptı ABD VE YUNAN SAVAŞ JETLERİ EGE DENİZİ'NDEKİ GİRİT VE MORA ADALARI ÜSTÜNDE TATBİKAT YAPTI

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