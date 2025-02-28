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ABD ve Rus heyeti hangi konularda anlaştı? Liderler de Türkiye’de mi buluşacak?

ABD ve Rus heyeti hangi konularda anlaştı? Liderler de Türkiye'de mi buluşacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 10:07
ABD ile Rusya heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Büyükelçiliklerin karşılıklı çalışması konusu masaya yatırıldı. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD yönetimiyle ilk temaslar umut verici. Ukrayna krizine barışçıl çözümü reddetmiyoruz" dedi. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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ABD ve Rus heyeti hangi konularda anlaştı? Liderler de Türkiye’de mi buluşacak?
ABD ve Rus heyeti hangi konularda anlaştı?
ABD ve Rus heyeti hangi konularda anlaştı?
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