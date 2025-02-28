28 Şubat 2025, Cuma
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ABD ve Rus heyeti hangi konularda anlaştı? Liderler de Türkiye'de mi buluşacak?
ABD ile Rusya heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Büyükelçiliklerin karşılıklı çalışması konusu masaya yatırıldı. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD yönetimiyle ilk temaslar umut verici. Ukrayna krizine barışçıl çözümü reddetmiyoruz" dedi. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.